Українська ведуча влаштувала пристрасну фотосесію в ліжку: не відірвати погляду

Олександра Лобода, колишня ведуча "ПроФутбол", знялася в новій спокусливій фотосесії. На знімках ведуча позує в сорочці, яку вона спустила з плечей, і в чорному топіку під нею.

Олександра оголила ноги і живіт, волосся у неї розпущене, вона кокетливо перекидає на бік, очі полуприкиті на парочці знімків, на решті дівчина дивиться привабливим поглядом просто в камеру.

"Відкладаю будильник і встаю з третього дзвінка. Знайомо?", - написала Лобода під своїми цікавими знімками.

Ведуча Олександра Лобода в гарячій фотосесії (фото: instagram.com/aleksika/)

Фолловери засипали ведучу лайками та коментарями, захоплюючись її красою і вмінням позувати: "Найкрасивіша", "Солоденька", "Великий талант у фотографа бачити красу", "Вогонь", - написали вони під гарячими знімками.

Нагадаємо, що раніше епатажна ведуча показала пентхаус у центрі Києва: головна фішка - люстра за 6000 доларів.