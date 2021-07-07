Украинский певец перевоплотился в маньяка в новом видео: "параноидальная любовь"

Как рассказал артист, его новая песня - о параноидальной любви, которая у каждого бывает разной. Когда до конца не знаешь человека в которого влюблен, многое выдумываешь, бросаешь все дела и только об этом и думаешь.

"Почувствовав на себе одержимость любовью, все те эмоции и состояние зацикленности на человеке, мой внутренний космос создал новую песню. Можно радоваться даже от несчастной любви. Нужно только оставаться собой. Мы должны уметь радоваться за других, восхищаться музой даже на расстоянии. Быть добрее, чтобы любовь была у нас всегда. Это первая моя песня без припевов. На это меня вдохновил Сергей Бабкин, поскольку песни без припевов более глубокие. Припевы на себя часто тянут внимание и теряется микро-мелочь куплетов. Для меня это переломный момент, поскольку готовлю еще несколько песен без припевов", - рассказывает Денис.

Основной мотив клипа - маньяк, который не слышит других, полностью одержимый своей идеей. Мотив видео пересекается с темой буллинга и домашним насилием. Поэтому в клипе каждый может увидеть то, к чему может привести буллинг.