Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье!

Украинский шоумен и певец Юлик (Назар Гук) празднует день рождения сына - Денису исполнилось пять лет.
В своем Instagram-аккаунте артист показал редкие фото с наследником.
Заметим, что первенца экс-участнику группы DZIDZIO подарила жена Екатерина в 2016 году.
"Счастлив, ибо именно 15.02.2016 на свет появился он - сын Денис! Нет слов, чтобы описать это счастье! С днем рождения, Ныся", - подписал трогательный снимок Юлик.
Юлик с сыном и женой (фото: instagram.com/julikofficial)
Реакция со стороны поклонников не заставила себя ждать. Друзья и коллеги начали поздравлять малого Гука.
К слову, шоумен активно освещает общее времяпровождение с сыном. Вместе они любят готовить, развлекаться и даже работать.
Ранее мы писали, что известный украинский шоумен попал в аварию в Киеве из-за гололеда.
Также Юлик не так давно описал свой идеальный отдых и раскрыл секреты ухода за собой.