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Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье!

Автор: Lite

Украинский шоумен и певец Юлик (Назар Гук) празднует день рождения сына - Денису исполнилось пять лет.

В своем Instagram-аккаунте артист показал редкие фото с наследником.

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Заметим, что первенца экс-участнику группы DZIDZIO подарила жена Екатерина в 2016 году.

"Счастлив, ибо именно 15.02.2016 на свет появился он - сын Денис! Нет слов, чтобы описать это счастье! С днем рождения, Ныся", - подписал трогательный снимок Юлик.

Юлик с сыном и женой (фото: instagram.com/julikofficial)

Реакция со стороны поклонников не заставила себя ждать. Друзья и коллеги начали поздравлять малого Гука.

  • Вітання синочку! Нехай буде здоровим та щасливим
  • Нехай золотце ваше буде здоровеньким
  • Хай росте дужий!
  • Золотому привіт! Вітаю його! А вам, батьки, терпіння, сили до такого шустрого, прикольного та розумного хлопчика.
  • Вітаю всю родину зі святом!

К слову, шоумен активно освещает общее времяпровождение с сыном. Вместе они любят готовить, развлекаться и даже работать.

Ранее мы писали, что известный украинский шоумен попал в аварию в Киеве из-за гололеда.

Также Юлик не так давно описал свой идеальный отдых и раскрыл секреты ухода за собой.

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