Український шоумен зворушливо звернувся до сина: немає слів, щоб описати це щастя!

Український шоумен і співак Юлік (Назар Гук) святкує день народження сина - Денису виповнилось п’ять років.

До слова, шоумен активно висвітлює спільнопроведений час із сином. Разом вони полюбляють готувати, розважатись та навіть працювати.

Реакція з боку шанувальників не змусила на себе чекати. Друзі та колеги почали вітати малого Гука.

Юлік з сином і дружиною (фото: instagram.com/julikofficial)

"Щасливий, бо саме 15.02.2016 на світ з’явився він - син Денис! Немає слів, щоб описати це щастя! З днем народження, Нися", - підписав зворушливу світлину Юлік.

Зауважимо, що первістка екс-учаснику гурту DZIDZIO подарувала дружина Катерина у 2016 році.

Раніше ми писали, що відомий український шоумен потрапив в аварію у Києві через ожеледицю.

Також Юлік не так давно описав свій ідеальний відпочинок і розкрив секрети догляду за собою.