Український шоумен зворушливо звернувся до сина: немає слів, щоб описати це щастя!

Український шоумен і співак Юлік (Назар Гук) святкує день народження сина - Денису виповнилось п’ять років.
У своєму Instagram-акаунті артист показав рідкісні світлини із спадкоємцем.
Зауважимо, що первістка екс-учаснику гурту DZIDZIO подарувала дружина Катерина у 2016 році.
"Щасливий, бо саме 15.02.2016 на світ з’явився він - син Денис! Немає слів, щоб описати це щастя! З днем народження, Нися", - підписав зворушливу світлину Юлік.
Юлік з сином і дружиною (фото: instagram.com/julikofficial)
Реакція з боку шанувальників не змусила на себе чекати. Друзі та колеги почали вітати малого Гука.
До слова, шоумен активно висвітлює спільнопроведений час із сином. Разом вони полюбляють готувати, розважатись та навіть працювати.
Раніше ми писали, що відомий український шоумен потрапив в аварію у Києві через ожеледицю.
Також Юлік не так давно описав свій ідеальний відпочинок і розкрив секрети догляду за собою.