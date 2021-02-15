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Український шоумен зворушливо звернувся до сина: немає слів, щоб описати це щастя!

Автор: Lite

Український шоумен і співак Юлік (Назар Гук) святкує день народження сина - Денису виповнилось п’ять років.

У своєму Instagram-акаунті артист показав рідкісні світлини із спадкоємцем.

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Зауважимо, що первістка екс-учаснику гурту DZIDZIO подарувала дружина Катерина у 2016 році.

"Щасливий, бо саме 15.02.2016 на світ з’явився він - син Денис! Немає слів, щоб описати це щастя! З днем народження, Нися", - підписав зворушливу світлину Юлік.

Юлік з сином і дружиною (фото: instagram.com/julikofficial)

Реакція з боку шанувальників не змусила на себе чекати. Друзі та колеги почали вітати малого Гука.

  • Вітання синочку! Нехай буде здоровим та щасливим
  • Нехай золотце ваше буде здоровеньким
  • Хай росте дужий!
  • Золотому привіт! Вітаю його! А вам, батьки, терпіння, сили до такого шустрого, прикольного та розумного хлопчика.
  • Вітаю всю родину зі святом!

До слова, шоумен активно висвітлює спільнопроведений час із сином. Разом вони полюбляють готувати, розважатись та навіть працювати.

Раніше ми писали, що відомий український шоумен потрапив в аварію у Києві через ожеледицю.

Також Юлік не так давно описав свій ідеальний відпочинок і розкрив секрети догляду за собою.

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