Украинской модели изуродовали руки в дорогом маникюрном салоне: "и за это я заплатила 3500 грн"

"Клиенты попросили сделать металлик-маникюр для съемки. Мой менеджер выбрала салон, ехать надо было срочно, а я была очень сонная… Там мне сделали самые ужасные ногти в моей жизни! Порезали кутикулу, маникюр выглядел просто ужасно, все покрытие - в пупырышках… И за это я заплатила 130 долларов, то есть 3500 грн. Причем когда мне порезали кутикулу и оттуда начала литься кровь, передо мной даже не извинились. Лишь через пять минут девочка протерла мне палец антисептиком со словами: "Ну что, печет?" Говорю: "Ну, да" А она: "Ничего, сейчас пройдет", - вспоминает Таня.

Вот такой маникюр за 100 долларов (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

Последствия работы мастера украинка увидела на своих ногтях не сразу - в салоне был плохой свет, поэтому разбиралась с beauty-беспределом модель уже дома.

"Начались переговоры с менеджером. Естественно, я хотела вернуть деньги обратно. Связавшись с салоном, услышала только извинения (раньше нужно было), а еще они очень просили удалить все мои сторис о маникюре. Даже почистили все комментарии под постами, которые оставили мои подписчики. Все эти разбирательства мне очень надоели. В итоге я написала салону довольно агрессивное сообщение, после которого деньги вернулись в ту же секунду. Вывод такой: не ездите на маникюр сонными и отстаивайте свои права!" - призвала победительница модельного реалити.

Таня Брык (фото: instagram.com/tatyana_bryk)