Украинской модели изуродовали руки в дорогом маникюрном салоне: "и за это я заплатила 3500 грн"

Недавно победительница реалити "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык отправилась работать в Объединенные Арабские Эмираты, где ей предложили контракт в одном из самых богатых городов мира - Дубае.
Но жизнь в этом месте не такая сладкая, как кажется на первый взгляд. Например, недавно Таня сходила на маникюр за 3500 грн, во время которого ей изуродовали руки.
Об этом крайне неприятном эпизоде популярная модель рассказала в комментарии "Новому каналу".
"Клиенты попросили сделать металлик-маникюр для съемки. Мой менеджер выбрала салон, ехать надо было срочно, а я была очень сонная… Там мне сделали самые ужасные ногти в моей жизни! Порезали кутикулу, маникюр выглядел просто ужасно, все покрытие - в пупырышках… И за это я заплатила 130 долларов, то есть 3500 грн. Причем когда мне порезали кутикулу и оттуда начала литься кровь, передо мной даже не извинились. Лишь через пять минут девочка протерла мне палец антисептиком со словами: "Ну что, печет?" Говорю: "Ну, да" А она: "Ничего, сейчас пройдет", - вспоминает Таня.
Вот такой маникюр за 100 долларов (фото: instagram.com/tatyana_bryk)
Последствия работы мастера украинка увидела на своих ногтях не сразу - в салоне был плохой свет, поэтому разбиралась с beauty-беспределом модель уже дома.
"Начались переговоры с менеджером. Естественно, я хотела вернуть деньги обратно. Связавшись с салоном, услышала только извинения (раньше нужно было), а еще они очень просили удалить все мои сторис о маникюре. Даже почистили все комментарии под постами, которые оставили мои подписчики. Все эти разбирательства мне очень надоели. В итоге я написала салону довольно агрессивное сообщение, после которого деньги вернулись в ту же секунду. Вывод такой: не ездите на маникюр сонными и отстаивайте свои права!" - призвала победительница модельного реалити.
Таня Брык (фото: instagram.com/tatyana_bryk)
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