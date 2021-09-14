Українській моделі понівечили руки у дорогому манікюрному салоні: "і за це я заплатила 3500 грн"

"Клієнти попросили зробити металік-манікюр для зйомки. Мій менеджер вибрала салон, їхати треба було терміново, а я була дуже сонна... Там мені зробили найжахливіші нігті в моєму житті! Порізали кутикулу, манікюр виглядав просто жахливо, все покриття - в пухирцях... І за це я заплатила 130 доларів, тобто 3500 грн. Причому коли мені порізали кутикулу і звідти почала литися кров, переді мною навіть не вибачилися. Лише за п'ять хвилин дівчина протерла мені палець антисептиком зі словами: "Ну що, пече?" Кажу: "Ну, так". А вона: "Нічого, зараз минеться", - згадує Таня.

Ось такий манікюр за 100 доларів (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

Наслідки роботи майстра українка побачила на своїх нігтях не відразу - в салоні було погане світло, тому розбиралася з beauty-свавіллям модель вже вдома.

"Почалися переговори з менеджером. Звісно, я хотіла повернути гроші назад. Зв'язавшись із салоном, почула лише вибачення (раніше потрібно було), а ще вони дуже просили видалити всі мої сторіс про манікюр. Навіть почистили всі коментарі під постами, які залишили мої підписники. Всі ці розірки мені дуже набридли. Зрештою я написала салону доволі агресивне повідомлення, після якого гроші повернулися в ту ж мить. Висновок такий: не вирушайте на манікюр сонними та відстоюйте свої права!" - закликала переможниця модельного реаліті.

Таня Брик (фото: instagram.com/tatyana_bryk)