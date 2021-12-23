Ультра мини и колготки в сетку: дерзкая Джамала поразила смелым выходом в свет

Певица побывала на торжественной церемонии награждения премией ELLE STYLE AWARDS 2021, которая прошла 21 декабря в столичной ивент-локации Park Hall. Она показала, какой образ предпочла для выхода в свет.

Джамала примерила смелый наряд (фото: instagram.com/elle_ukraine)

Она облачилась в белое платье с черным флористическим принтом от украинского дизайнера Марианны Сенчиной. Корсетный лиф, стильный элемент в виде рукавов-буфов — приспущенных, оголяющих плечи, ультра короткая длина позволили Джамале подчеркнуть достоинства фигуры. Сетчатые колготы и черные ботильоны на каблуке добавили образу раскованноси.

В качестве аксессуаров певица предпочла массивный широкий золотой браслет, надетый поверх руква платье, кулон-медальон и круглые плоские серьги.

Артистка объявила со сцены победителей в номинации музыкальный проект года. Победу в категории одержал проект TVORCHI.

Похоже, певица отлично провела время – она зажигательно танцевала в кругу гостей.

"Кінець року, всі страшенно заклопотані. Але якщо сам собі не зробиш свято — ніхто його не зробить", - написала Джамала.

Поклонникам понравился смелый образ Джа.