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Ультра міні і колготки в сітку: зухвала Джамала вразила сміливим виходом у світ

Автор: Ольвія Агаркова

Джамала останнім часом із задоволенням экспериментує з іміджем, і в першу чергу це стосується не тільки світських виходів, а й звичайного життя. Так, вона сміливо приміряє провокативні вбрання, яких раніше уникала, і з задоволенням демонструє стрункі ніжки і фігуру.

Так, свіжі кадри в Instagram стали зайвим тому доказом.

Співачка побувала на урочистій церемонії нагородження премією ELLE STYLE AWARDS 2021, яка пройшла 21 грудня в столичній івент-локації Park Hall. Вона показала, який образ обрала для виходу в світ.

Джамала приміряла сміливе вбрання (фото: instagram.com/elle_ukraine)

Вона вбралася в білу сукню з чорним флористичним принтом від українського дизайнера Маріанни Сенчиної. Корсетний ліф, стильний елемент у вигляді рукавів-буфів - приспущених, що оголюють плечі, ультра коротка довжина дозволили Джамалі підкреслити достоїнства фігури. Сітчасті колготи і чорні ботильйони додали на підборах образу розкутості.

В якості аксесуарів співачка обрала масивний широкий золотий браслет, надітий поверх руква плаття, кулон-медальйон і круглі плоскі сережки.

Артистка оголосила зі сцени переможців у номінації музичний проект року. Перемогу в категорії здобув проект TVORCHI.

Схоже, співачка відмінно провела час - вона запально танцювала в колі гостей.

"Кінець року, всі страшенно заклопотані. Але якщо сам собі не зробиш свято - ніхто його не зробить", - написала Джамала.

Шанувальникам сподобався сміливий образ Джа.

  • Дуже красива на цих фото
  • Дуже красиво. Найстильніший образ. Просто красуня
  • Красуня, Ви так чудово посміхаєтеся
  • Ого. Як вас чоловік так відпустив?
  • Яка струнка і красива
  • Гарне плаття, до лиця
  • Сукня крута

Нагадаємо, що раніше Джамала розчулила сімейним фотосетом.

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Джамала