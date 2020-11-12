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В ультрамини и кожаных сапогах: блондинка Дорофеева взбудоражила сеть соблазнительным видео

Автор: Ольвия Агаркова

Певица сменила цвет волос и стала блондинкой

Надя Дорофеева отыграла последний концерт в составе группы "Время и Стекло" и пустилась в сольное плавание. Девушка успела записать собственный трек и также показала тизер к нему, правда никаких подробностей не раскрывала – поклонникам не известна ни дата выхода, ни название песни. Зато звезда продолжает интриговать фолловеров и лишь показала в Instagram эффектные кадры у бассейна в соблазнительном наряде, будто намекая на выход клипа.

Надя дефилирует вдоль воды в обтягивающем ультра коротком платье-мини, поверх которого надет топ, инкрустированный камнями, и кожаных сапогах на каблуке. Кроме того, в на видео отлично видно, что Надя сменила цвет волос и стала блондинкой.

Певица предпочла не подписывать ролик, дав поклонникам возможность выразить в комментариях свое мнение.

  • В ожидании чего-то бомбического
  • Невероятна!
  • Вау, это очень круто
  • Это огонь
  • Ты красотка
  • Бомба
  • Как круто
  • Ну Богиня
  • Класс, класс, огонь! Надюшка, ты супер!

Напомним, что ранее Надя Дорофеева покорила поклонников кокетливым селфи.

Кстати, Надя Дорофеева показала, как носить кожаные тренды осени – пиджак и шорты.

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