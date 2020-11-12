У ультраміні і шкіряних чоботях: блондинка Дорофєєва розбурхала мережу спокусливим відео

Надя Дорофєєва відіграла останній концерт у складі гурту "Время и Стекло" і пустилася у сольне плавання. Дівчина встигла записати власний трек і також показала тізер до нього, правда ніяких подробиць не розкривала – шанувальникам не відома ні дата виходу, ні назва пісні. Зате зірка продовжує інтригувати фоловерів і лише показала в Instagram ефектні кадри біля басейну в спокусливому вбранні, ніби натякаючи на вихід кліпу.

Надя дефілює вздовж води в обтягуючій ультра короткій сукні-міні, поверх якої одягнула топ, інкрустований камінням, і шкіряних чоботях на підборах. Крім того, на відео добре видно, що Надя змінила колір волосся і стала блондинкою.

Співачка вирішила не підписувати ролик, надавши шанувальникам можливість висловити в коментарях свою думку.

В очікуванні чогось бомбічного

Неймовірна!

Вау, це дуже круто

Це вогонь

Ти красуня

Бомба

Як круто

Ну Богиня

Клас, клас, вогонь! Надюшка, ти супер!

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва полонила шанувальників кокетливим селфі.

До речі, Надя Дорофєєва показала, як носити шкіряні тренди осені – піджак і шорти.