"Улучшенная мамина копия": 20-летняя дочь Брежневой засветила стройное тело на пляже

Соня Киперман, старшая дочь Веры Брежневой, 30 марта отпраздновала 30-летие. Невзирая на пандемию, вся семья по такому поводу решила встретиться в ОАЭ и провести отпуск весело и дружно. Девушка поделилась своими горячими пляжными фото с подписчиками.
Так, она запостила в Instagram несколько фото в светлом бикини и показала стройную фигуру и плоский животик.
"Золотая девочка", - подписала счастливые кадры на пляже Соня. Мама девушки была одной из первых, кто оценил снимки дочки – она оставила для нее несколько красноречивых сердечек. Судя по локации, соня сейчас отдыхает в Дубае.
Соня устроила фотосессию на пляже (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
К слову, в жаркую страну Соня полетела вместе с мамой Верой Брежневой, младшей сестрой Сарой, тетей Викторией Галушко и двоюродными сестрами. Похоже, дружная семья женским коллективом прекрасно проводит время на одном из рукотворных островов - Bluewaters Island.
Напомним, что ранее Соня появилась в клипе мамы и для этого специально прилетела из США.