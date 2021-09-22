Ума Турман впервые рассказала о сделанном аборте: мой темный секрет

Такое заявление Турман сделала в ответ на запрет на прерывание беременности в Техасе. Сегодня уже многодетная мама (у Умы есть сын и дочь от бывшего мужа, актера Итона Хоука, а также дочь от романа с финансистом Арпадом Бюссоном) открыто заявила, что детей у нее могло быть четверо.

По словам Умы, аборт ей пришлось сделать еще в подростковом возрасте. В интервью актриса подчеркнула, что девушкам и женщинам необходим выбор, чтобы они смогли защитить себя.

Ума Турман с детьми (фото: instagram.com/umathurman)

"Этот закон - это еще один дискриминационный инструмент против тех, кто находится в экономически невыгодном положении", - считает Турман. Ведь по сути, рассуждает Ума, обеспеченные женщины найдут путь, как сделать это, а женщины из бедных слоев населени будут вынуждены рожать детей, о которых не смогут в итоге заботиться.

"До сегодняшнего дня это было моим самым темным секретом. Сейчас мне 51 год, и я рассказываю вам это из дома, где я вырастила троих детей, которыми безумно горжусь", - заявила любимица Квентина Тарантино.