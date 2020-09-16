Унижения Остапчука, измена Тарзана, заговор Кейт Миддлтон и другие скандалы недели

Скандалы, сплетни и интриги. Это, кажется, тренд среди украинских и зарубежных звезд. И в последнее время он подогревается.

Мы собрали для вас топ самых неожиданных и даже временами странных проделок знаменитостей, за которые им изрядно досталось от фанатов на этой неделе.

Остапчук унижает свою невесту?

Владимир Остапчук никогда не стеснялся выносить свою личную жизнь на публику. Но последние его деяния разгневали подписчиков.

Дело в том, что недавно невеста шоумена и ведущего шоу "Маска" Кристина Горняк запостила в Instagram фото, на котором они спорят на тему, чем ужинать: кашей с авокадо (как хотела девушка) или пиццей (на этом варианте настаивал Владимир). Горняк предложила поклонникам проголосовать, кто же победит. После девушка выложила новую историю со своим "поражением". Но фанатов звездной пары удивила реакция Остапчука, который показал невесте средний палец…

И хотя сама Горняк отреагировала на это смехом, многим подписчикам показалось, что это тревожные звоночки, типа "Остапчук не уважает свою любимую".

"Извините, но если вы сейчас будете позволять такие жесты, обидные слова вроде "дуры", вы и не заметите, как он сядет на шейку и свесит ножки…" – писали Кристине подписчики.

Чем закончилась вся эта история - читайте в нашем материале.

Остапчук поспорил с невестой

Тарзан изменяет Наташе Королевой

50-летний Сергей Глушко, он же Танзан, на фоне всех слухов официально объявил, что изменил своей жене Наташе Королевой!

"Я изменил своей жене, и я открыто об этом говорю", - говорит Тарзан на видео, опубликованном в его Instagram.

Шоумен при этом попросил людей не вмешиваться в его личную жизнь, ибо они сделают только хуже. Отвечать Глушко намерен за свои деяния "только перед Богом и женой".

Несмотря на то, что через некоторое время после публикации ролик пропал из аккаунта звезды, многие услышали его слова. И теперь для всех Тарзан - лживый изменник.

Канье Уэст опубликовал фото Путина

Известный американский рэпер, который славится своими, мягко говоря, странными выходками в сети (да и не только там), снова стал объектом обсуждения.

Все дело в том, что одиозный музыкант запостил в своем Twitter фотографию… президента России Владимира Путина во время тренировки по дзюдо.

"Правило номер один: слушайте Ye", - написал Канье Уэст.

Канье Уэст зачем-то показал фото Путина

Что именно хотел сказать такой картинкой рэп-исполнитель – остается загадкой. Но многие его фанаты не оценили такой жест. Некоторые даже спросили в комментариях: почему Уэст не разместил, например, фото Гитлера?..

Принца Гарри "разлучили" с Меган Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили принца Гарри с днем рождения. Казалось бы, что такого скандального? Но дело в том, что сделали это Виндзоры весьма в оригинальный способ.

Члены королевской семьи адресовали герцогу Сассекскому в его 36-й день рождения фото, сделанное в 2017 году. На снимке Гарри "спасается бегством" от своих родственников.

Кейт и Уильям оригинально поздравили Гарри с днем рождения (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Но на фото нет жены именинника - Меган Маркл! Что это, если не тайный знак, вопрошают юзеры?!

"Кого-то на этой картинке явно забыли. У вас же сотни фотографий, но вы решили опубликовать ту, где только Гарри, Уильям и Кейт. Уверен, отсутствие Меган - не случайность", - подметил один из поклонников королевской семьи.

И многие с ним согласились.

Фреймут послала Кухар в прямом эфире

Ольга Фреймут, которая вряд ли на долго задержится на Танцах со звездами 2020 (если верить букмекерам) послала Екатерину Кухар в прямом эфире.

Дело в том, что судья "танцев" скептично высказалась о самбе экс-ревизорши. Конечно же, это зацепило Фреймут за живое.

"Вместо того, чтобы нас тут судить, сходила бы ты, Катя, в церковь и покаялась", - сказала Ольга балерине.

Кухар не растерялась и даже согласилась пойти в храм. Но только вместе с Фреймут. И только, если после службы Ольга согласится пойти с Екатериной к психотерапевту. Чем все закончилось - читайте в нашем более детальном материале.