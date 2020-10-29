Упала и ударилась о стенку: Приходько рассказала про издевательства над ее дочкой

Анастасия Приходько поделилась ужасающей историей издевательств над ней и ребенком со стороны экс-супруга Нури Кухилавы. Они расстались в 2013 году, но артистка до сих пор помнит то, что пережила в браке.

Певица рассказала в эфире YouTube-канала DOROTYE, что Кухилава постоянно ей изменял и распускал руки.

Приходько говорит, что терпела, пока это не касалось их дочери Наны. Но однажды в порыве ссоры супруг сильно толкнул и напугал девочку (тогда ей было два года).

Сейчас горе-отец не общается с дочерью, а девочка носит отчество Александровна (так зовут нынешнего мужа Приходько).

"Такой отец своим поведением не заслуживает такую прекрасную дочь. Не надо было маме изменять. Ни один раз, при чем", - заявила Анастасия.

Певица все готова была прощать ради семьи, но с мужем-тираном жить уже не было сил.

"Когда мы уже расходились, она подошла к нему и сказала: "Папа, не уезжай". Он ее так сильно толкнул, что она упала и ударилась об стенку. У нас стояло в зале маленькое детское пианино. Она залезла под него от страха, и никого не подпускала", - поделилась певица.

Анастасия Приходько рассказала, как муж-тиран издевался над их дочкой (видео: YouTube/DOROTYE)

Напомним, Анастасия Приходько обвенчалась с нынешним мужем через шесть лет после заключения брака - в сентябре 2019-го. Артистка вышла замуж за своего одноклассника Александра в 2013 году, они воспитывают совместного сына и дочку Приходько от первого брака.

Ранее мы писали, что Анастасию Приходько со скандалом и с привлечением местной полиции выгнали из Лувра в Париже.