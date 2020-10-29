Впала і вдарилася об стінку: Приходько розповіла про знущання над її донькою

Анастасія Приходько поділилася жахливою історією знущань над нею і дитиною з боку ексчоловік Нурі Кухілави. Вони розлучилися в 2013 році, але артистка досі пам'ятає те, що пережила в шлюбі.

Співачка розповіла в ефірі YouTube-каналу DOROTYE, що Кухілава постійно їй зраджував і розпускав руки.

Приходько каже, що терпіла, поки це не стосувалося їхньої дочки Нани. Але одного разу в пориві сварки чоловік сильно штовхнув і налякав дівчинку (тоді їй було два роки).

Зараз горе-батько не спілкується з дочкою, а дівчинка носить по-батькові Олександрівна (так звуть нинішнього чоловіка Приходько).

"Такий батько своєю поведінкою не заслуговує на таку прекрасну дочку. Не треба було мамі зраджувати. Не один раз, при чому", - заявила Анастасія.

Співачка готова була прощати заради сім'ї, але з чоловіком-тираном жити вже не було сил.

"Коли ми вже розходилися, вона підійшла до нього і сказала: "Тату, не їдь". Він її так сильно штовхнув, що вона впала і вдарилася об стінку. У нас стояло в залі маленьке дитяче піаніно. Вона залізла під нього від страху, і нікого не підпускала", - поділилася співачка.

Анастасія Приходько розповіла, як чоловік-тиран знущався з їхньої доньки (відео: YouTube/DOROTYE)

Нагадаємо, Анастасія Приходько обвінчалася з нинішнім чоловіком через шість років після шлюбу - у вересні 2019-го. Артистка вийшла заміж за свого однокласника Олександра в 2013 році, вони виховують спільного сина і доньку Приходько від першого шлюбу.

Раніше ми писали, що Анастасію Приходько зі скандалом і з залученням місцевої поліції вигнали з Лувру у Парижі.