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Утро с котиком: Леся Никитюк свела с ума жаркими фото в купальнике

Автор: Lite

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк улетела в Турцию - причем не просто на отдых, а чтобы отпраздновать девичник одной из своих подруг.

В своем Instagram Леди Ле показала веселые сториз из самолета и трансфера к отелю, а позже поделилась и горячими кадрами в купальнике.

На фото звезда загорает на гамаке, подвешенном прямо над водой. Леся в бикини темно-коричневого цвета удобно расположилась на полотенце и подушке, эффектно демонстрируя свои соблазнительные формы.

Пляжный лук она дополнила темными очками и соломеннной шляпой, а компанию украинской ведущей составил местный котик. Он удобно улегся на полотенце Никитюк и явно хорошо проводит время.

"Мур, мур. Ранок в готелі починається з котика. Класно тут", - подписала снимки Леся.

Леся Никитюк показала роскошную фигуру в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Жаркие кадры вызвали фурор среди подписчиков ведущей и они засыпали ее восхищенными комментариями.

  • Котик по-моему балдеет побольше самой Леси
  • Почему не "холостячка", самая завидная невеста
  • Шикарна
  • Фігурка бомба
  • Богиня
  • Гарна яка
  • Дві кицьки!
  • Огонь. Секси.
  • Мама - Мия! Какая красивая женщина! Огонь
  • Яка гарна киця
  • А как же Рафик
  • Идеально
  • Вау! Ноги
  • Котик удачно примостился, очень удобно ему, пригрелся!! Фигура огонь

Ранее мы писали, что дерзкая Леся Никитюк сверкнула грудью в эффектном наряде на съемках популярного ТВ-шоу.

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