Ранок з котиком: Леся Нікітюк звела з розуму жаркими фото в купальнику

На фото зірка загоряє на гамаку, підвішеному прямо над водою. Леся в бікіні темно-коричневого кольору зручно розташувалася на рушнику і подушці, ефектно демонструючи свої спокусливі форми.

Пляжний лук вона доповнила темними окулярами і солом'яним капелюхом, а компанію українській ведучій склав місцевий котик. Він зручно ліг на рушник і явно добре проводить час.

"Мур, мур. Ранок в готелі починається з котика. Класно тут", - підписала знімки Леся.

Леся Нікітюк показала розкішну фігуру в куальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Палкі кадри викликали фурор серед підписників ведучої і вони засипали її захопленими коментарями.