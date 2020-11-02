UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Увидим вас в суперфинале: Кухар определила фаворита "Танцев со звездами"

Автор: Светлана Мащенко

На "Танцах со звездами" определился один из претендентов на суперфинал

"Танцы со звездами" в 10 эфире 1 ноября показали невероятное мистическое шоу, ведь пары танцевали на следующий день после Хэллоуина. В этот раз Надежда Мейхер выступала с партнером Санты Димопулос - Максом Леоновым. И экс-"ВИА Гре" удалось наконец-то показать "класс" после ряда неудач.

Венский вальс Нади и Макса, которые перевоплотились в графа Дракулу и его возлюбленную, восхитил судей. И даже Екатерина Кухар, которая обычно всех критикует, похвалила пару.

Зрители неустанно скандировали "Браво!" танцу Надежды Мейхер и Макса Леонова.

Пара получила самое высокое количество баллов (118) и поднялась вверх турнирной таблицы.

Самые читаемые новости

Влад Яма назвал вальс профессиональным, а Екатерина Кухар назвала танец лучшим.

"Это был лучший вальс этого сезона, - сказала Кухар. - у нас появилась надежда, что мы увидим вас в суперфинале".

Кроме того прима-балерина посоветовала Мейхер быть поосторожнее с эмоциями и иногда сдерживаться.

Надежда Мейхер и Макс Леонов, венский вальс (видео: YouTube/Танці з зірками)

А вот в предыдущем эфире Екатерина Кухар поддела Мейхер, сказав, что у нее "слишком много ротовой мимики".

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут перевоплотилась в "ведьму" и показала лучший танец на проекте. Но это не спасло телеведущую от вылета.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Танцы со звездами