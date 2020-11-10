Уволенный из "Фантастических тварей" Джонни Депп получит огромную сумму всего за один день съемок

На днях стало известно, что Джонни Депп не будет принимать участие в съемках продолжения франшизы "Фантастические твари". Виной тому - проигрыш в суде по делу в избиении экс-супруги Эмбер Херд. Сам актер рассказал об этом на своей странице в сети Instagram.

Карьера Джонни висит на волоске (фото: instagram.com/johnnydepp)

Послание для фанатов звучало так: "В свете последних событий я хочу сделать следующее короткое заявление. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто подарил мне свою поддержку и преданность. Я был польщен и тронут вашими сообщениями о любви и беспокойстве, в частности за последние несколько дней. Во-вторых, я хочу сообщить, что Warner Bros. попросили меня отказаться от роли Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях", и я уважаю это просьбу и согласен с ней. В заключение хочу сказать следующее. Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не изменит мою борьбу за правду, и я подтверждаю свои планы на апелляцию. Мои намерения остаются в силе, и я докажу, что обвинения, выдвинутые против меня, ложные. Мои жизнь и карьера не будут определены этим моментом", - написал Депп.

Теперь продюсеры ищут замену популярному актеру. А сама премьера перенесена с ноября 2021-го года на лето 2022-го года. Но оказывается, один день, который все же отработал Джонни на съемочной площадке, ему оплатят. Как заявляют инсайдеры, сумма будет внушительной и "восьмизначной". Правда, о какой именно гонораре идет речь, пока неясно. Как и о том, будут ли использованы отснятые сцены с Деппом.

Ранее мы писали, что Эмбер Херд с размахом отметила победу над своим бывшим мужем.