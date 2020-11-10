Звільнений з "Фантастичних звірів" Джонні Депп отримає величезну суму всього за один день зйомок

На днях стало відомо, що Джоні Депп не буде брати участь у зйомках продовження франшизи "Фантастичні звірі". Виною тому - програш в суді по справі побиття екс-дружини Ембер Херд. Сам актор розповів про це на своїй сторінці в мережі Instagram.

Кар'єра Джонні висить на волосині (фото: instagram.com/johnnydepp)

Послання для фанатів звучало так: "У світлі останніх подій я хочу зробити наступну коротку заяву. По-перше, я хочу подякувати всім, хто подарував мені свою підтримку та відданість. Я був задоволений і зворушений вашими повідомленнями про любов і турботу, зокрема за останні кілька днів. По-друге, я хочу повідомити, що Warner Bros. попросили мене відмовитися від ролі Грін-де-Вальда у "Фантастичних звірях", і я поважаю це прохання і згоден з ним. На закінчення хочу сказати наступне. Сюрреалистичное рішення суду у Великобританії не змінить мою боротьбу за правду, і я підтверджую свої плани на апеляцію. Мої наміри залишаються в силі, і я доведу, що звинувачення, висунуті проти мене, помилкові. Мої життя і кар'єра не будуть визначені цим моментом", - написав Депп.

Тепер продюсери шукають заміну популярному акторові. А сама прем'єра перенесена з листопада 2021-го року на літо 2022-го року. Але виявляється, один день, який все ж відпрацював Джонні на знімальному майданчику, йому оплатять. Як заявляють інсайдери, сума буде значною і "восьмизначною". Правда, про який саме гонорар йде мова, поки неясно. Як і про те, чи будуть використані зняті сцени з Деппом.

Раніше ми писали, що Ембер Херд з розмахом відзначила перемогу над своїм колишнім чоловіком.