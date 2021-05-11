Не узнать: 46-летний Леонардо Ди Каприо шокировал сеть редким фото в своем Instagram

Несмотря на то что Леонардо Ди Каприо очень популярен в сети Instagram: на него подписано более 48 миллионов человек, он редко показывает свои фото. Потому новое из них стало настоящим сюрпризом. Причем фанаты едва узнали голливудского красавца.
Новый снимок Леонардо Ди Каприо посвящен работе - актер показал кадр из очередного фильма со своим участием.
46-летний Леонардо Ди Каприо выложил фото, на котором запечатлен он сам и его партнерша по фильму. Этот кадр из нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Ди Каприо преобразился для роли, а потому узнать его не так легко. Он заметно постройнел, сбрил бороду, к тому же одет в стилизованный под съемки наряд. К слову, изначально выход картины был запланирован на 2021-й, но и-за коронавируса его перенесли. И теперь дата релиза неизвестна.
Фанаты засыпали звезду многочисленными комментариями: "Я не могу дождаться", "О боже", "Да", "Выглядишь, как всегда, отлично", "О боже, наконец-то ты выложил свое фото", "Если бы бог дал мне одно желание, я бы хотел однажды поработать с тобой", "Это будет удивительно", - пишут они.
Ранее мы писали, что Леонардо и его молодая возлюбленная отправились на совместный отдых.