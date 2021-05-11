Не впізнати: 46-річний Леонардо Ді Капріо шокував мережу рідкісним фото у своєму Instagram

46-річний Леонардо Ді Капріо виклав фото, на якому зображений він сам і його партнерка по фільму. Цей кадр з нового фільму Мартіна Скорсезе Killers of the Flower Moon. Ді Капріо перевтілився для ролі, а тому впізнати його не так легко. Він помітно схуднув, збрив бороду, до того ж одягнений в стилізований під зйомки одяг. До слова, спочатку вихід картини був запланований на 2021-й, але через коронавірус його перенесли. І тепер дата релізу невідома.

Леонардо в новому фільмі (фото: instagram.com/leonardodicaprio)

Фанати засипали зірку численними коментарями: "Я не можу дочекатися", "О боже", "Так", "Виглядаєш, як завжди, відмінно", "О боже, нарешті ти виклав своє фото", "Якби бог дав мені одне бажання, я б хотів одного разу попрацювати з тобою", "Це буде дивно", - пишуть вони.