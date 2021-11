Не узнать: знаменитые брюнетки, которые вдруг решили стать блондинками

57-летняя Моника Беллуччи поделилась постером к новому фильму со своим участием - The Girl in The Fountain. Интересно, что актриса примерила новый образ, представ в образе блондинки. Такие перемены сыграли на руку кинодиве, сделав ее образ соблазнительным и ярким. И ранее Моника уже проделывала этот трюк не раз.