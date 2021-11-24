Не узнать: знаменитые брюнетки, которые вдруг решили стать блондинками

Не так давно мы писали о том, что блондинки массово перекрашиваются в "дорогих" брюнеток. А теперь прослеживаем и другую тенденцию. Мало кто из знаменитых темноволосых девушек не пробовал себя в роли блондинки. Оцениваем, кому этот образ больше к лицу!

Алексис Рен (фото: instagram.com/alexisren) Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid) Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)