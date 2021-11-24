Не узнать: знаменитые брюнетки, которые вдруг решили стать блондинками

57-летняя Моника Беллуччи поделилась постером к новому фильму со своим участием - The Girl in The Fountain. Интересно, что актриса примерила новый образ, представ в образе блондинки. Такие перемены сыграли на руку кинодиве, сделав ее образ соблазнительным и ярким. И ранее Моника уже проделывала этот трюк не раз.
Интересно, что многие из знаменитых брюнеток не смогли удержаться от соблазна перейти на светлую сторону.
Не так давно мы писали о том, что блондинки массово перекрашиваются в "дорогих" брюнеток. А теперь прослеживаем и другую тенденцию. Мало кто из знаменитых темноволосых девушек не пробовал себя в роли блондинки. Оцениваем, кому этот образ больше к лицу!
Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
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