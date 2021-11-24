UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не узнать: знаменитые брюнетки, которые вдруг решили стать блондинками

Автор: Ольга Турчаникова

57-летняя Моника Беллуччи поделилась постером к новому фильму со своим участием - The Girl in The Fountain. Интересно, что актриса примерила новый образ, представ в образе блондинки. Такие перемены сыграли на руку кинодиве, сделав ее образ соблазнительным и ярким. И ранее Моника уже проделывала этот трюк не раз.

Интересно, что многие из знаменитых брюнеток не смогли удержаться от соблазна перейти на светлую сторону.

Не так давно мы писали о том, что блондинки массово перекрашиваются в "дорогих" брюнеток. А теперь прослеживаем и другую тенденцию. Мало кто из знаменитых темноволосых девушек не пробовал себя в роли блондинки. Оцениваем, кому этот образ больше к лицу!

Алексис Рен (фото: instagram.com/alexisren)Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Также читайте, в чем секрет омолаживающей стрижки Джессики Альбы.

Читайте LITE в Google News
Моника БеллуччиШоу-бизнесМодные тренды