Не впізнати: знамениті брюнетки, які раптом вирішили стати блондинками

57-річна Моніка Беллуччі поділилася постером до нового фільму зі своєю участю - The Girl in The Fountain. Цікаво, що актриса приміряла новий образ, представивши в образі блондинки. Такі зміни зіграли на руку кінодіві, зробивши її образ спокусливим і яскравим. І раніше Моніка вже проробляла цей трюк не раз.
Цікаво, що багато хто з знаменитих брюнеток не змогли втриматися від спокуси перейти на світлу сторону.
Не так давно ми писали про те, що блондинки масово перефарбовуються в "дорогих" брюнеток. А тепер простежуємо й іншу тенденцію. Мало хто із знаменитих темноволосих дівчат не пробував себе в ролі блондинки. Оцінюємо, кому цей образ більше до лиця!
Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
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