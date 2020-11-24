Ваша история закончилась! Новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге

Новая жена ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука Кристина Горняк обратилась к бывшей супруге шоумена Елене Войченко. Кристина сообщила, что больше года она держала нейтралитет и не давала комментариев, но сейчас ее терпение закончилось. Она записала видео в Instagram-stories с обращением к Елене.

"Больше года я держала нейтралитет и не комментировала, ведь развод єто дело двоих людей. Но я устала. Устала, когда меня поливают грязью и называют разлучницей. Я хочу обратиться к тебе, Елена. Я знаю, ты смотришь мои сторис и твои подруги тоже", - начала свое обращение Кристина.

Новая жена Владимира отметила, что она не собирается ходить по "хайповым" передачам и оставляет это место для Елены. Она сообщила, что Войченко весь год обращается к ней матерными словами "су*а, шлюха" и т.д.

"Я долго молчала, но хватит. Я знаю, что ты писала моим подписчикам, что я бесплодная. Да-да, они мне все рассказали. Ты обзывала меня шлюхой и проституткой", - сказала Кристина Горняк.

Жена Остапчука прокомментировала недавнее интервью Войченко программе "Светская жизнь", где она рассказывала, что нашла переписку Владимира с Кристиной в телефоне еще во время их брака. Кристина заявила, что все это является ложью и такого никогда не было.

"Я не стала причиной вашего развода с Вовой. Ты и я это прекрасно знаем, что я не уводила у тебя мужа. Прими с достоинством, что ваша история закончилась. И не я тому виной", - резюмировала Кристина.

Кристина Горняк обратилась к бывшей супруге Владимира Остапчука

Как мы ранее писали, Владимир Остапчук прокомментировал скандальные высказывания бывшей жены.