Ваша історія закінчилася! Нова дружина Остапчука різко відповіла його колишній дружині

Нова дружина ведучого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимира Остапчука Христина Горняк звернулася до колишньої дружини шоумена Олени Войченко. Христина повідомила, що більше року вона тримала нейтралітет і не давала коментарів, але зараз її терпіння закінчилося. Вона записала відео в Instagram-stories зі зверненням до Олени.

"Більше року я тримала нейтралітет і не коментувала, адже розлучення це справа двох людей. Але я втомилася. Втомилася, коли мене поливають брудом і називають розлучницею. Я хочу звернутися до тебе, Олена. Я знаю, ти дивишся мої сторіс і твої подруги теж", - почала своє звернення Христина.

Нова дружина Володимира зазначила, що вона не збирається ходити по "хайповим" передачам і залишає це місце для Олени. Вона повідомила, що Войченко весь рік звертається до неї матюками "су*а, повія" і т. д.

"Я довго мовчала, але вистачить. Я знаю, що ти писала моїм передплатникам, що я безплідна. Так-так, вони мені все розповіли. Ти обзивала мене шльондрою і повією", - сказала Христина Гірник.

Дружина Остапчука прокоментувала недавнє інтерв'ю Войченко програмі "Світське життя", де вона розповідала, що знайшла листування Володимира з Христиною в телефоні ще під час їхнього шлюбу. Христина заявила, що все це є брехнею і такого ніколи не було.

"Я не стала причиною вашого розлучення з Вовою. Ти і я це прекрасно знаємо, що я не відбирала у тебе чоловіка. Прийми з гідністю, що ваша історія закінчилася. І не я тому виною, - резюмувала Христина.

Христина Горняк звернулася до колишньої дружини Володимира Остапчука

Як ми раніше писали, Володимир Остапчук прокоментував скандальні висловлювання колишньої дружини.