UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Василиса Фролова впервые вышла в свет с отцом своего ребенка

Автор: Lite

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, впервые появилась на публике со своим возлюбленным и отцом своего сына. Она посетила церемонию вручения премии YUNA 2021 и позировала на красной дорожке вместе с телепродюсером Дмитрием Котеленцем.

Фото и видео пары с мероприятия опубликовало издание Viva.

Отметим, что имя своего избранника и отца ее сына 43-летняя Фролова рассекретила как только малыш появился на свет. Однако они впервые вышли в свет вместе.

Для светского выхода Василиса выбрала эффектный клетчатый лук от украинского дизайнера LITKOVSKAYA - юбку в пол и пиджак с объемными плечами. Она дополнила образ светлыми остроносыми туфлями на небольшом каблуке и черным клатчем. Волосы ведущая собрала в хвост, а в качестве украшений отдала предпочтение массивными серьгам-кольцам.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец посетили церемонию премии YUNA 2021 (фото: viva.ua)

Ее возлюбленный Дмитрий Котеленец появился перед камерами в классическом черном костюме и белой рубашке, а также темных очках.

Пара вела себя довольно сдержанно на публике.

Отметим, что Фролова довольно быстро вернула себе былые формы после родов.

Василиса Фролова появилась на красной дорожке в стильном клетчатом наряде (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Напомним, Василиса Фролова впервые показала лицо сыночка Родиона, когда ему исполнился месяц и умилила снимком малыша в костюме Микки Мауса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ведущаяВасилиса Фролова