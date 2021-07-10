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Вдвойне красивая: Катя Осадча очаровала французским шиком посреди лавандового поля

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая наслаждается своим прекрасным положением и предпочитает не терять ни минуты – активная будущая мама много работает и продуктивно отдыхает, а также интересно проводит досуг и получает удовольствие от летних деньков. Очаровательная теледива решила собственными глазами увидеть знаменитые лавандовые поля неподалеку от Киева и устроила фотосет среди цветущей лиловой красоты.

Ведущая показала нежную и красочную фотосессию в Instagram.

Катя прогулялась по лавандовому полю, где устроила яркий летний фотосет. Она облачилась в белое платье-парашют с интересными элементами декора – карманами-обманками с кокетливыми черными контрастными замочками-кисточками. Волосы Катя собрала в хвост и надела кокетливую шляпку-канатье.

"Якщо не в Прованс за лавандою, то в передмістя Києва. Майже середина літа, а ще так багато не охоплених літніх розваг, сап борди ще в коморі, хоча з балансом зараз будуть проблеми", - с юмором нписала Катя.

Катя прогулялась по лавандовому полю (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники восхитились цветущим внешним видом беременной ведущей и не отпустили ее без комплиментов.

  • Очень красиво
  • Чудесно
  • Катенька, как Вам идёт быть в положении. Всегда любуюсь
  • Очаровательная
  • Шикарная Екатерина
  • Счастливая и красивая
  • Вы невероятная
  • Вдвойне красивая
  • Вау, на этом фото прекрасно все
  • Очень-очень красиво. Как же к лицу вам беременность

Напомним, что ранее Катя Осадчая в лавандовом платье в пол очаровала нарядным образом.

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Катя Осадчая