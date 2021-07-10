Подвійно красива: Катя Осадча зачарувала французьким шиком посеред лавандового поля

Катя прогулялася по лавандовому полю, де влаштувала яскравий літній фотосет. Вона одягалася в білу сукню-парашут з цікавими елементами декору – кишенями-обманками з кокетливими чорними контрастними замочками-китицями. Волосся Катя зібрала в хвіст і одягла кокетливий капелюшок-канатьє.

"Якщо не в Прованс за лавандою, то в передмістя Києва. Майже середина літа, а ще так багато не охоплених літніх розваг, сап борди ще в коморі, хоча з балансом зараз будуть проблеми", - з гумором нписала Катя.

Катя прогулялася по лавандовому полю (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники захопилися квітучим зовнішнім виглядом вагітної ведучої і не відпустили її без компліментів.