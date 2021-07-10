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Подвійно красива: Катя Осадча зачарувала французьким шиком посеред лавандового поля

Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча насолоджується своїм прекрасним становищем і вважає за краще не втрачати ні хвилини – активна майбутня мама багато працює і продуктивно відпочиває, а також цікаво проводить дозвілля і отримує задоволення від літніх днів. Чарівна теледива вирішила на власні очі побачити знамениті лавандові поля неподалік від Києва і влаштувала фотосет серед квітучої лілової краси.

Ведуча показала ніжну і барвисту фотосесію в Instagram.

Катя прогулялася по лавандовому полю, де влаштувала яскравий літній фотосет. Вона одягалася в білу сукню-парашут з цікавими елементами декору – кишенями-обманками з кокетливими чорними контрастними замочками-китицями. Волосся Катя зібрала в хвіст і одягла кокетливий капелюшок-канатьє.

"Якщо не в Прованс за лавандою, то в передмістя Києва. Майже середина літа, а ще так багато не охоплених літніх розваг, сап борди ще в коморі, хоча з балансом зараз будуть проблеми", - з гумором нписала Катя.

Катя прогулялася по лавандовому полю (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники захопилися квітучим зовнішнім виглядом вагітної ведучої і не відпустили її без компліментів.

  • Дуже красиво
  • Чудесно
  • Катюша, як вам личить бути в положенні. Завжди милуюся
  • Чарівна
  • Шикарна Катерина
  • Щаслива і красива
  • Ви неймовірна
  • Подвійно красива
  • Вау, на цьому фото прекрасно все
  • Дуже-дуже красиво. Як же до лиця вам вагітність

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в лавандовій сукні в підлогу зачарувала ошатним образом.

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Катя Осадча