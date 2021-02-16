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Вечная красота: 62-летняя Шэрон Стоун покорила молодым внешним видом

Автор: Lite

62-летняя звезда "Основного инстинкта" покорила сеть своей вечной молодостью. Шэрон Стоун позирует в стильном аутфите: юбке с продольными блестящими полосами и джемпере с V-образным глубоким вырезом и горизонтальными полосами. Образ дополнили широкий браслет, а также подвеска с круглым кулоном. Выглядит она просто потрясающе!

Новое фото Шэрон Стоун показала в своем Instagram.

Компанию Шэрон Стоун составил Оливье Рустен, креативный директор Balmain. Так что, по всей видимости, он и является автором ее лука. Они делают селфи, сидя в студии. Возможно, вскоре поклонников как актрисы, так и дизайнера ожидает новый интересный проект.

Шэрон Стоун и Оливье Рустен (фото: instagram.com/sharonstone)

"Счастливого Валентина", - написала Стоун под общим фото. "Красавица", "Шэрон, как всегда, восхитительна", "Я бы хотел быть твоим бойфрендом хоть на неделю", "Это ее бойфренд?", - сразу отреагировала сеть.

Ранее мы писали, что Стоун показала милое домашнее фото, снявшись со своим псом Бандитом.

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Новости Украины актрисаШэрон Стоун
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