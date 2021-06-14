UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вечно молодой: как Чапкис своими танцами покорил весь мир

Автор: Lite

В минувшие выходные стала известна печальная новость - ушел из жизни один из самых талантливых и узнаваемых хореографов страны Григорий Чапкис.

Подробности события прессе рассказал его сын Грег.

По словам мужчины, в последние дни рядом с Чапкисом была его дочь Лилия и жена Мила. Причины смерти естественные - танцор скончался от старости, но до последнего держался в бодром расположении духа.

Григорий Чапкис в молодости (фото: facebook.com/grigoriy.chapkis)

Несмотря на то что в последнее время здоровье танцора сильно пошатнулось, он оставался активным и старался уделять внимание семье и профессиональной деятельности. Всегда веселый, позитивный и энергичный, именно таким он запомнится украинцам. Вспоминаем жизнеутверждающего и вечно молодого Григория Чапкиса, который своими танцами покорил весь мир!

Легендарный повзунець Чапкиса в ансамбле Вирского (1958)

Чапкис умел невозможное

Чапкис танцует в 88

Мастер-класс хореографа в 2012-м году

Мастер-класс Григория Чапкиса в 2015-м году

Выступление легендарного хореографа на "Танцах со звездами"

Ранее мы вспоминали и другие яркие выступления маэстро в честь его 91-летия.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины хореографтанцорГригорий Чапкис