Вечно молодой: как Чапкис своими танцами покорил весь мир

В минувшие выходные стала известна печальная новость - ушел из жизни один из самых талантливых и узнаваемых хореографов страны Григорий Чапкис.
Подробности события прессе рассказал его сын Грег.
По словам мужчины, в последние дни рядом с Чапкисом была его дочь Лилия и жена Мила. Причины смерти естественные - танцор скончался от старости, но до последнего держался в бодром расположении духа.
Несмотря на то что в последнее время здоровье танцора сильно пошатнулось, он оставался активным и старался уделять внимание семье и профессиональной деятельности. Всегда веселый, позитивный и энергичный, именно таким он запомнится украинцам. Вспоминаем жизнеутверждающего и вечно молодого Григория Чапкиса, который своими танцами покорил весь мир!
Легендарный повзунець Чапкиса в ансамбле Вирского (1958)
Чапкис умел невозможное
Чапкис танцует в 88
Мастер-класс хореографа в 2012-м году
Мастер-класс Григория Чапкиса в 2015-м году
Выступление легендарного хореографа на "Танцах со звездами"
Ранее мы вспоминали и другие яркие выступления маэстро в честь его 91-летия.