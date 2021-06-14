Вічно молодий: як Чапкіс своїми танцями підкорив весь світ

У минулі вихідні стала відома сумна новина - помер Григорій Чапкіс - один з найталановитіших і відомих хореографів не тільки України, а й світу.
Подробиці події пресі розповів його син Грег.
За словами чоловіка, в останні дні поруч з Чапкісом була його дочка Лілія і дружина Міла.
Причини смерті природні - танцюрист помер від старості, але до останнього тримався в бадьорому настрої.
Григорій Чапкіс в молодості (фото: facebook.com/grigoriy.chapkis)
Незважаючи на те, що останнім часом здоров'я танцюриста сильно похитнулося, він залишався активним і намагався приділяти увагу сім'ї та професійній діяльності.
Завжди веселий, позитивний і енергійний, саме таким він запам'ятається українцям.
Згадуємо життєстверджуючого і вічно молодого Григорія Чапкіса, який своїми танцями підкорив весь світ!
Легендарний повзунець Чапкіса в ансамблі Вірського (1958)
Чапкіс вмів неможливе
Чапкіс танцює в 88
Майстер-клас хореографа в 2012-му році
Майстер-клас Григорія Чапкіса в 2015-му році
Виступ легендарного хореографа на "Танцях з зірками"
Раніше ми згадували й інші яскраві виступи маестро на честь його 91-річчя.