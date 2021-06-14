RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вічно молодий: як Чапкіс своїми танцями підкорив весь світ

Автор: Lite

У минулі вихідні стала відома сумна новина - помер Григорій Чапкіс - один з найталановитіших і відомих хореографів не тільки України, а й світу.

Подробиці події пресі розповів його син Грег.

За словами чоловіка, в останні дні поруч з Чапкісом була його дочка Лілія і дружина Міла.

Причини смерті природні - танцюрист помер від старості, але до останнього тримався в бадьорому настрої.

Григорій Чапкіс в молодості (фото: facebook.com/grigoriy.chapkis)

Чим запам'ятався Чапкіс українцям

Незважаючи на те, що останнім часом здоров'я танцюриста сильно похитнулося, він залишався активним і намагався приділяти увагу сім'ї та професійній діяльності.

Завжди веселий, позитивний і енергійний, саме таким він запам'ятається українцям.

Згадуємо життєстверджуючого і вічно молодого Григорія Чапкіса, який своїми танцями підкорив весь світ!

Легендарний повзунець Чапкіса в ансамблі Вірського (1958)

Чапкіс вмів неможливе

Чапкіс танцює в 88

Майстер-клас хореографа в 2012-му році

Майстер-клас Григорія Чапкіса в 2015-му році

Виступ легендарного хореографа на "Танцях з зірками"

Раніше ми згадували й інші яскраві виступи маестро на честь його 91-річчя.

Читайте LITE в Google News
Новини України хореографтанцорГригорий Чапкис