Вічно молодий: як Чапкіс своїми танцями підкорив весь світ

За словами чоловіка, в останні дні поруч з Чапкісом була його дочка Лілія і дружина Міла.

Причини смерті природні - танцюрист помер від старості, але до останнього тримався в бадьорому настрої.

Григорій Чапкіс в молодості (фото: facebook.com/grigoriy.chapkis)

Чим запам'ятався Чапкіс українцям

Незважаючи на те, що останнім часом здоров'я танцюриста сильно похитнулося, він залишався активним і намагався приділяти увагу сім'ї та професійній діяльності.

Завжди веселий, позитивний і енергійний, саме таким він запам'ятається українцям.

Згадуємо життєстверджуючого і вічно молодого Григорія Чапкіса, який своїми танцями підкорив весь світ!

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