Она ведьма? MamaRika показала фигуру в белье через неделю после родов

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) совсем недавно впервые стала мамой - 2 августа она родила сыночка. Роды были непростыми и артистке пришлось делать кесарево сечение. Сейчас она уже дома и наслаждается своей новой ролью, не забывая и о себе и своем теле.
В своем Instagram звезда показала, как выглядела ее фигура через неделю после родов.
MamaRika опубликовала два снимка, на которых продемонстрировала формы с разницей в неделю. На первом фото певица запечатлена еще беременной в бежевом белье, а на втором - спустя неделю после родов в черном нижнем белье.
Фигура знаменитости уже выглядит довольно подтянутой.
MamaRika поразила фигурой через неделю после рождения сына (фото: instagram.com/mamarika_official)
В подписи к публикации Анастасия рассказала, как ей удалось так быстро прийти в форму. Артистка поделилась, что нужно следить за питанием, а также носить специальный бандаж.
"Фото до та після родів з різницею в тиждень…Нічо Мамка, да? Ви запитаєте мене, як після пологів, так ще й після кесаревого розтину швидко повернутися в форму - а я вам відповім:
Кароч, полегшити собі життя в цей непростий період реально, а ще реально швидко влізти в свої улюблені джинси", - поделилась опытом певица.
Поклонники оценили успехи звезды и засыпали ее комплиментами, а некоторые в шутку поинтересовались, уж не ведьма ли она.
Напомним, ранее MamaRika с мужем Сергеем Середой раскрыли подробности непростых родов.