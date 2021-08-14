Вона відьма? MamaRika показала фігуру в білизні через тиждень після пологів

Співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) зовсім недавно вперше стала мамою - 2 серпня вона народила синочка. Пологи були непростими і артистці довелося робити кесарів розтин. Зараз вона вже вдома і насолоджується своєю новою роллю, не забуваючи і про себе і своє тіло.
У своєму Instagram зірка показала, як виглядала її фігура через тиждень після пологів.
MamaRika опублікувала два знімки, на яких продемонструвала форми з різницею в тиждень. На першому фото співачка відображена ще вагітною в бежевій білизні, а на другому - через тиждень після пологів у чорній нижній білизні.
Фігура знаменитості вже виглядає досить підтягнутою.
MamaRika вразила фігурою через тиждень після народження сина (фото: instagram.com/mamarika_official)
У підписі до публікації Анастасія розповіла, як їй вдалося так швидко прийти у форму. Артистка поділилася, що потрібно стежити за харчуванням, а також носити спеціальний бандаж.
"Фото до та після родів з різницею в тиждень...Нічо Мамка, так? Ви запитаєте мене, як після пологів, так ще й після кесаревого розтину швидко повернуться в форму - а я вам відповім:
Кароч, полегшити собі життя в цей непростий період реально, а ще реально швидко влізти в свої улюблені джинси", - поділилася досвідом співачка.
Шанувальники оцінили успіхи зірки і засипали її компліментами, а деякі жартома поцікавилися, чи не відьма вона.
Нагадаємо, раніше MamaRika з чоловіком Сергієм Середою розкрили подробиці непростих пологів.