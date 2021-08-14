Вона відьма? MamaRika показала фігуру в білизні через тиждень після пологів

MamaRika опублікувала два знімки, на яких продемонструвала форми з різницею в тиждень. На першому фото співачка відображена ще вагітною в бежевій білизні, а на другому - через тиждень після пологів у чорній нижній білизні.

Фігура знаменитості вже виглядає досить підтягнутою.

MamaRika вразила фігурою через тиждень після народження сина (фото: instagram.com/mamarika_official)

У підписі до публікації Анастасія розповіла, як їй вдалося так швидко прийти у форму. Артистка поділилася, що потрібно стежити за харчуванням, а також носити спеціальний бандаж.

"Фото до та після родів з різницею в тиждень...Нічо Мамка, так? Ви запитаєте мене, як після пологів, так ще й після кесаревого розтину швидко повернуться в форму - а я вам відповім:

Не жерти шо дурна - притримуватися здорового харчування, як би не хотілося (особливо при ГВ)

Бути в русі постійно (хочу думаю у всіх так і є)

Не впадати у відчай, якщо реабілітація триває не так швидко, як хотілося б - дайте собі час відійти, в кінці кінців ви народили ЛЮДИНУ, а це подвиг!

Моє улюблене - носити 24/7 (окрім ночі) післяродовий бандаж. Він нереально круто та швидко підтягує м'язи живота, і я прям на очах бачу, як тануть розміри. Заходити він абсолютно всім, і в ньому дуже зручно та легко.

Кароч, полегшити собі життя в цей непростий період реально, а ще реально швидко влізти в свої улюблені джинси", - поділилася досвідом співачка.

Шанувальники оцінили успіхи зірки і засипали її компліментами, а деякі жартома поцікавилися, чи не відьма вона.