Ведущая "Танцев" Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионером

Так, Иванна показала снимки с велосипедной прогулки с супругом по живописному острову. Ведущая позировала в свободном светло-коричневом платье, демонстрируя стройные ножки. Волосы она собрала в хвост и обошлась без обуви.

Ее избранник - казахский миллионер Алмаз - был в белых шортах и розовой рубашке.

Парочка нежно обнималась, а на одном фото слилась в страстном поцелуе.

Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом отдыхают на Мальдивах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

"Люблю нас таких, искренних и настоящих. Когда я его встретила, я почувствовала одну важную вещь: с ним я могу быть самой собой. Мне не нужно делать что-нибудь необычное, чтобы ему понравиться. Не нужно скрывать свои негативные стороны, плохое настроение и думать, как и что правильно сказать ему. Он любит и ценит меня именно такой, какой я являюсь: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом. И главное то, что такие ощущения у нас взаимны", - трогательно подписала кадры Онуфрийчук.

Пользователи сети засыпали пару умиленными отзывами и теплыми пожеланиями.

Вот так выглядит настоящее счастье

Дуже гарна пара

Романтично

Вы созданы,друг для друга!

Такі яскраві!!! Щастя має саме таку емоцію

Ви такі неймовірні

Красива пара

Такие красивые и нежные

І це чудово найти справжню свою половинку

Засмагли вже, такі гарні

Ранее Иванна также показала атмосферные кадры с прогулки на яхте и похвасталась точеной фигурой в купальнике.

Иванна Онуфрийчук восхитила фигурой в купальнике (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)