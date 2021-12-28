Ведущая "Танцев" Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионером

Украинская модель и ведущая последнего сезона "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом отправилась в романтическое путешествие на Мальдивские острова.
Романтичными кадрами с любимым она поделилась на своей странице в Instagram.
Так, Иванна показала снимки с велосипедной прогулки с супругом по живописному острову. Ведущая позировала в свободном светло-коричневом платье, демонстрируя стройные ножки. Волосы она собрала в хвост и обошлась без обуви.
Ее избранник - казахский миллионер Алмаз - был в белых шортах и розовой рубашке.
Парочка нежно обнималась, а на одном фото слилась в страстном поцелуе.
Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом отдыхают на Мальдивах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
"Люблю нас таких, искренних и настоящих. Когда я его встретила, я почувствовала одну важную вещь: с ним я могу быть самой собой. Мне не нужно делать что-нибудь необычное, чтобы ему понравиться. Не нужно скрывать свои негативные стороны, плохое настроение и думать, как и что правильно сказать ему. Он любит и ценит меня именно такой, какой я являюсь: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом. И главное то, что такие ощущения у нас взаимны", - трогательно подписала кадры Онуфрийчук.
Пользователи сети засыпали пару умиленными отзывами и теплыми пожеланиями.
Ранее Иванна также показала атмосферные кадры с прогулки на яхте и похвасталась точеной фигурой в купальнике.
Напомним, 11 ноября 2021 года Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза. А до этого влюбленные сыграли роскошную свадьбу на Мальдивах, но официально они расписаны не были.
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