Ведущий "Холостячки" показал третьего сына и рассекретил его имя

Ведущий любовных шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник показал новое фото новорожденного сына и рассекретил, как назвали малыша. Он появился на свет 28 ноября и стал третьим мальчишкой в семье Григория и Кристины.
Так, на своей странице в Instagram телеведущий продемонстрировал невероятную нежность, с которой счастливые папа и мама, одетые в стиле family look, показывают нежные чувства к крохе-сыну.
"Александр Григорьевич Решетник", - лаконично подписал фото телеведущий.
Григорий и Кристина Решетник с сыном Александром (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Пользователи "взорвались" комментариями при виде такой милоты.
В семье телеведущего и его жены Кристины уже воспитывается двое подросших сыновей. Пара Решетников - одна из самых крепких в мире селебретис. Они познакомились на работе и поженились в 2010-м, а в 2013-м в семье родился первенец.
Отметим, что третью беременность Григорий и Кристина скрывали долгое время. На всеобщее обозрение супруга телеведущего выставила уже очень круглый животик. Тогда поговаривали, что в семье может родиться девочка.
Ранее мы писали, что шоу "Холостячка" покинул один из фаворитов проекта, которому уже успели приписать закадровый роман с Ксенией Мишиной.