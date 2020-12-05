Ведучий "Холостячки" показав третього сина і розсекретив його ім'я

Ведучий любовних шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав нове фото новонародженого сина і розсекретив, як назвали малюка. Він з'явився на світ 28 листопада і став третім хлопчиком у родині Григорія та Христини.

Так, на своїй сторінці в Instagram телеведучий продемонстрував неймовірну ніжність, з якою щасливі тато і мама, одягнені в стилі family look, показують ніжні почуття до крихітки-сина.

"Олександр Григорович Решетник", - лаконічно підписав фото телеведучий.

Григорій і Христина Решетник з сином Олександром (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Користувачі "вибухнули" коментарями при вигляді такої милоти.

"Щирі вітання, міцного здоров'я і позитиву.

Здоров'я вашому синочку, а також усій вашій родині.

Прекрасне ім'я, вітаю вас!

Істинне щастя. Нехай ваш Олександр-ангелик зростанні здоровим, щасливим. Хай береже Вас усіх Господь Бог", - пишуть підписники телеведучого.

В сім'ї телеведучого і його дружини Христини вже виховується двоє старших синів. Пара Решетніков - одна з найміцніших у світі селебретіс. Вони познайомилися на роботі і одружилися в 2010-му, а у 2013-му в сім'ї народився первісток.

Зазначимо, що третю вагітність Григорій і Христина довгий час приховували. На загальний огляд дружина телеведучого виставила вже дуже круглий животик. Тоді подейкували, що в сім'ї може народитися дівчинка.

Раніше ми писали, що шоу "Холостячка" покинув один з фаворитів проекту, якому вже встигли приписати закадровий роман з Ксенією Мішиною.