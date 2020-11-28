Ведущий "Холостяка" стал многодетным отцом и показал малыша: настоящий красавчик

Ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник долго скрывал, что его жена беременна третьим малышом, но затем поделился радостной новостью с поклонниками. А в субботу, 28 ноября, он стал многодетным папой! Супруга ведущего Кристина Решетник родила ему сына, а фото новорожденного счастливый и гордый отец опубликовал в Instagram.

На снимке запечатлена маленькая ручонку младенца, которая цепко держит за пальчик папу и маму, а также можно рассмотреть бирочку с датой рождения мальчика.

"Теперь я — многодетный папа. У нас родился 3-й сынок! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", - поделился радостной вестью Григорий.

Григорий Решетник показал первое фото новорожденого третьего сына (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

На ведущего посыпались искренние поздравления от подписчиков. К комментаторам присоединилась и холостячка Ксения Мишина: "Сладуленьки! Поздравляю, папуля".

Поздравляем вашу семью, это такое счастье!

Поздравляю от души. У вас шикарная семья, пример для подражания

Поздравляю Вас! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!

Поздравляю, Гриша, вы огромные молодци

Поздравляю, ваша замечательная семья - это пример всем нам! Пусть ваш сыночек растет здоровеньким, счастливым!

Напомним, что ранее Григорий Решетник проговорился об интиме на шоу "Холостяк" и пояснил, что в таком случае делает съемочная группа.