Ведучий "Холостяка" став багатодітним батьком і показав малюка: справжній красень

Григорій Решетник показав перше фото новонародженого сина
Ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник довго приховував, що його дружина вагітна третім малюком, але потім поділився радісною новиною з шанувальниками. А в суботу, 28 листопада, він став багатодітним татом! Дружина ведучого Христина Решетник народила йому сина, а фото новонародженого щасливий і гордий батько опублікував в Instagram.
На знімку зображена маленька ручку немовляти, яка чіпко тримає за пальчик тата і маму, а також можна розглянути бырочку з датою народження хлопчика.
"Тепер я — багатодітний тато. У нас народився 3-й синочок! Він справжній красень! Я дякую своїй коханій ждружині-героїню за цей подарунок! Мені здається, що з сьогоднішнього дня я вмію літати", - поділився радісною звісткою Григорій.
Григорій Решетник показав перше фото новорожденого третього сина (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
На ведучого посипалися щирі вітання від підписників. До коментаторів приєдналася і холостячка Ксенія Мішина: "Сладуленьки! Вітаю, татусю".
Нагадаємо, що раніше Григорій Решетник проговорився про інтим на шоу "Холостяк" і пояснив, що в такому випадку робить знімальна група.