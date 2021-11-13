Ведущий "плюсов" Егор Гордеев рассказал о своей большой страсти: это затягивает

Егор, к работе ведущего "Сніданку з 1+1" недавно у вас добавилась работа продюсера шоу "Твій день". Теперь наверняка вы живете в офисе?

К сожалению, да. Ключевое слово - к сожалению, потому что так не должно быть, но на этом этапе иначе не выходит. Это запуск нового проекта. После эфира "Сніданку" выходишь из студии и ныряешь в новую историю, где ведущие месяцами пытаются построить определенную структуру, а редакция - превратить все в определенную систему. Все происходит в ручном режиме - в общении, переписывании материалов, работе над ошибками. И это все занимает невероятное количество времени. Плюс "Твій день" - экспериментальная история. Мы с командой постоянно советуемся, все продумываем до мельчайших деталей. Сейчас я и продюсер, и редактор, и психолог.

К тому же, недавно в "Твій день" мы презентовали благотворительную инициативу "Твоя мрія". Наши зрители могут попытаться выиграть новенькую красную машину, а заодно и помочь исцелить сердца мам и малышей в отделении "Акушерская кардиология" в Институте Амосова. Читайте все детали на сайте mriya.1plus1.ua и приобщайтесь к благотворительному делу.

Егор Гордеев, телеведущий "Сніданку з 1+1", продюсер шоу "Твій день" (фото: пресс-служба 1+1)

Значит ли это, что в будущем вы захотите оставить работу ведущего "Сніданку з 1+1", ведь вы полностью погружены в продюсирование?

Я об этом думаю и не думаю одновременно. Произойдет как произойдет. Не буду кривить душой и не скажу, что мне не нравится работать в эфире. Ужасно люблю "Сніданок з 1+1" и ужасно люблю прямой эфир. Получаю огромное количество эндорфинов от этого. Это очень гибкая, современная, увлекательная история. Мне нравится работать в кадре в таком проекте. Но если жизнь так повернется, что у меня не будет хватать энергии и ресурсов и придется выйти из кадра - ну, я готов и к этому. Или наоборот - что-то заставит меня частично отказаться от какой-нибудь закадровой работы. И это может быть. Жизнь непредсказуема. Главное - чтобы ты получал удовольствие от своей работы.

Когда вы можете позволить себе отключить мобильный? И когда так поступали в последний раз?

Летом, когда был в отпуске. Специально взял достаточно длинный отпуск - на две недели, последний раз у меня такой был много лет назад. Это было крайне важно, иначе у меня бы поехала крыша. Первую неделю я был еще мыслями на работе и ни одна картинка меня не переключала, а на второй неделе мозг подстроился под предложенные обстоятельства, и я начал отдыхать. Я выключал телефон, потому что был в море и вообще не было связи. Перегонял яхту между Испанией и Португалией. Парусный спорт - это же мое хобби, на которое сейчас, к сожалению, нет времени вообще.

Хобби Егора - его давняя страсть (фото: пресс-служба 1+1)

Как давно появилось это хобби?

С детства. Когда жил на киевской Оболони, у меня под домом был маленький яхт-клуб. Уютный, еще советского образца. Это не тот яхт-клуб, как сейчас, где большая марина, где швартуют большие дорогие яхты. Это был кружок для подростков - мы вязали узлы, учили морскую практику, плавали в шлюпках, устраивали регаты. А дальше пошло-поехало. Мой дядя занимается этим делом. Я не люблю регаты, когда на скорость, а люблю качество, когда сложные переходы. Мне нравится кайфовать, дрейфовать, - это своего рода психологические батлы с собой.

То есть, одну детскую мечту вы почти воплотили в жизнь?

Да, я с детства мечтал стать капитаном корабля (улыбается). Есть такой замечательный проект "Здійсни мрію" и есть челлендж #моядитячамрія. Я охотно принял в нем участие. На рисунке я изобразил свою детскую мечту - небольшую лодку, на которой я ухожу далеко за горизонт, открываю новые миры. Эта мечта начала сбываться уже в детстве, я о ней не забыл и продолжаю идти к ней. Очень важно помнить о своих детских мечтах, потому что они вдохновляют, дают крылья, новую жизнь. Я хочу поддержать всех, чтобы не боялись мечтать, не боялись вспоминать свои детские мечты.

Егор Гордеев (фото: пресс-служба 1+1)

Расскажите о своей семье, или о каком-то детском воспоминании?

По папиной линии я коренной киевлянин в каком-то непонятном поколении. Поэтому у меня очень много воспоминаний о Киеве. У меня есть свои районы - район Оболонь, где я жил с папой и мамой, район Шулявка, где я жил с бабушкой и дедушкой, когда меня родители отдавали им, потому что много приходилось работать в 90-е. А там, с ними, мы жили на профессорскую зарплату дедушки, который был доцентом КПИ. Это были для меня такие качели, разные миры. Я приходил к бабушке и дедушке, которые жили в такой "профессорской гармонии", в своей нормированной жизни правильных ценностей. К бабушке, работавшей врачом-педиатром, кстати, постоянно ходили все соседи, даже после девяти вечера. Просили посмотреть ребенка, который заболел - и все равно, что бабушка уже спала. Она никому не отказывала, всех смотрела.

Мы гуляли с дедушкой по парку КПИ и во время этих прогулок он рассказывал, как менялся этот парк с начала его молодости и до настоящего времени. Помню, как бабушка повела меня впервые в кафе, где наливали чашку кофе сорта "Коста-Рика", кажется, за 2,50 грн. Надо было за ней стоять в очереди минут 30. Бабушка мне разрешала пить кофе, говорила, только по чуть-чуть, кофе - это эликсир. И так с этим кофе впитывал киевскую жизнь.

Егор любит быть в кадре (фото: пресс-служба 1+1)

Какой для вас лучший способ релаксации?

Вообще, думаю, если вас море не раздражает, если нет страха или морской болезни, то это абсолютно для всех классный антидепрессант. Яхтинг быстро затягивает. Море - одна из величайших стихий и когда ты посреди него находишься, человеческий мозг уже не может сопротивляться. Море умеет переключать тебя, и ты понимаешь, что человеческое счастье о простом: ты выпил классный кофе и это уже счастье, словил осьминога - и это тоже счастье. Ты дышишь классным воздухом, видишь классные виды - и в этом жизнь! Она действительно очень простая.