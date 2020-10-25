В велосипедках и свитшоте: 39-летняя Алессандра Амбросио блеснула точеной фигурой в стильном наряде

Алессандра Амбросио не может жить без путешествий и приключений. В этот раз звезда отправилась в Калифорнию, роскошные виды откуда она выкладывает с завидной регулярностью. На последних кадрах в своем блоге модель в компании друзей позирует на фоне живописных водопадов Берни. На прогулку модель выбрала стильный и комфортный наряд, благодаря которому все взгляды фанатов были прикованы к ней, а не к природе.

Алессандра примерила по-прежнему актуальные шорты-велосипедки, которые удачно сочетала с белым свитшотом с ярким принтом. Завершают образ белые кеды. Волосы Амбросио собрала в высокий пучок на затылке, а от макияжа решила отказаться. "Вдыхай красоту - все хорошо", - написала модель как всегда позитивный лозунг.

Алессандра в новом образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Безупречная фигура бывшего "ангела" Victoria's Secret просто свела с ума фанатов. Они принялись хвалить стройные загорелые ноги своей любимой модели и ее эффектную внешность, которая не меняется уже много лет. Что ж, знаменитая бразильянка действительно заслужила комплименты.

Напомним, ранее Амбросио показала, что ее 12-летняя дочь растет не менее красивой, чем она сама. Девочке уже пророчат модельную карьеру.