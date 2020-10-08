Вера Брежнева поведала о болезненных расставаниях с любимым человеком

Певица Вера Брежнева представила главный хит сезона "Sestra" на слова и музыку своего мужа Константина Меладзе.

По словам исполнительницы, эта композиция является мини-рассказом, в котором "сможет узнать себя каждый, кто проходил через болезненные расставания с любимым человеком".

Но сожалениям и раскаяниям исполнительница предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании - сестры или верной подруги, soul sister, которая все поймет без лишних слов.

Отметим, что у Веры три родных сестры, готовых в любую минуту ее поддержать, и ей как никому другому известно, насколько важно иметь родственную душу, с которой можно разделить и печаль, и радость.

Вера Брежнева порадовала фанатов

Кстати, перед тем, как выпустить новый трек, артистка сходила на блефаропластику. Правда, поход к хирургу можно назвать "неудачным", ведь в пластической операции Вере... отказали.

Медик провел осмотр звезды и сделал комплимент ее внешности. Однако в операции ей отказал, мотивируя это тем, что в пластике на данный момент нет никакой нужды.

"Он отправил меня домой. Сказал: "Рано тебе еще, красавица", - похвасталась Брежнева.

Напомним, недавно дочь Брежневой в бикини соблазнила формами на жарких фото.