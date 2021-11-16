Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет: "казалось, что готова"

Брежнева - мама двух дочерей. Соня появилась на свет в отношениях с Виталием Войченко. Сейчас девушке уже 20 лет. Младшей дочери Саре – 11. Она родилась от Михаила Кипермана. Поп-дива рассказала, что всегда мечтала о счастливой семье.

В 2001 году она родила первенца - самой Вере было 19 лет.

"Я очень хотела ребенка. Плюс встретила парня, он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучала очень много литературы. И даже когда меня положили на сохранение перед родами, я даже рассказывала какие-то истории, которые прочла в книге. 19-летняя девочка делилась опытом, который она узнала. Тогда мне казалось, что готова. А сейчас я смотрю… вот моей Соне ребенка маленького…", - поделилась исполнительница.

Вера Брежнева воспитывает двоих дочерей (фото: instagram.com/ververa)

Раньше певица переживала, что в силу занятости не может достаточно времени уделять детям. Но сейчас она изменила свое мнение, хотя и признает, что допускала ошибки в воспитании.

"Я думаю, что была чрезмерно строга со своей дочерью, как-то нас папа так воспитывал. И мне казалось, что это правильный подход. И сейчас, конечно, с Сарой я не допускаю таких ошибок... Я уделяю столько времени детям, сколько могу уделить", - призналась Брежнева.