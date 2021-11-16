Віра Брежнєва зробила зізнання про материнство в 19 років: "здавалося, що готова"

Брежнєва - мама двох дочок. Соня з'явилася на світ у відносинах з Віталієм Войченком. Зараз дівчині вже 20 років. Молодшій дочці Сарі - 11. Вона народилася від Михайла Кіпермана. Поп-діва розповіла, що завжди мріяла про щасливу сім'ю.

У 2001 році вона народила первістка - самій Вірі було 19 років.

"Я дуже хотіла дитину. Плюс зустріла хлопця, він теж хотів дитину. Причому не відразу вийшло. Я вивчала дуже багато літератури. І навіть коли мене поклали на збереження перед пологами, я навіть розповідала якісь історії, які прочитала в книзі. 19-річна дівчинка ділилася досвідом, який вона дізналася. Тоді мені здавалося, що готова. А зараз я дивлюся... ось моїй Соні дитину маленьку...", - поділилася виконавиця.

Віра Брежнєва виховує двох дочок (фото: instagram.com/ververa)

Раніше співачка переживала, що в силу зайнятості не може достатньо часу приділяти дітям. Але зараз вона змінила свою думку, хоча і визнає, що припускалася помилок у вихованні.

"Я думаю, що була надмірно сувора зі своєю дочкою, якось нас тато так виховував. І мені здавалося, що це правильний підхід. І зараз, звичайно, з Сарою я не допускаю таких помилок... Я приділяю стільки часу дітям, скільки можу приділити", - зізналася Брежнєва.