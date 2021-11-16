Віра Брежнєва зробила зізнання про материнство в 19 років: "здавалося, що готова"

Брежнєва - мама двох дочок. Соня з'явилася на світ у відносинах з Віталієм Войченком. Зараз дівчині вже 20 років. Молодшій дочці Сарі - 11. Вона народилася від Михайла Кіпермана. Поп-діва розповіла, що завжди мріяла про щасливу сім'ю.
У 2001 році вона народила первістка - самій Вірі було 19 років.
"Я дуже хотіла дитину. Плюс зустріла хлопця, він теж хотів дитину. Причому не відразу вийшло. Я вивчала дуже багато літератури. І навіть коли мене поклали на збереження перед пологами, я навіть розповідала якісь історії, які прочитала в книзі. 19-річна дівчинка ділилася досвідом, який вона дізналася. Тоді мені здавалося, що готова. А зараз я дивлюся... ось моїй Соні дитину маленьку...", - поділилася виконавиця.
Віра Брежнєва виховує двох дочок (фото: instagram.com/ververa)
Раніше співачка переживала, що в силу зайнятості не може достатньо часу приділяти дітям. Але зараз вона змінила свою думку, хоча і визнає, що припускалася помилок у вихованні.
"Я думаю, що була надмірно сувора зі своєю дочкою, якось нас тато так виховував. І мені здавалося, що це правильний підхід. І зараз, звичайно, з Сарою я не допускаю таких помилок... Я приділяю стільки часу дітям, скільки можу приділити", - зізналася Брежнєва.
З нинішнім чоловіком Меладзе у них немає спільних дітей, проте це не заважає їм бути щасливими. Віра зізналася, що відчуває себе як за кам'яною стіною.
"Ми нормальна сім'я. Іноді ми не можемо дозволити відкрите прояв почуттів... Романтика необхідна! Завдання двох людей - зберегти флер букетно-цукеркового періоду на всю тривалість відносин. Я повернула всі свої навички готування, я так себе добре відчула!" - розповіла артистка.
Поки що жодну з дочок Віри не приваблює шоу-бізнес і вони не прагнуть до публічності. 20-річна Соня вчиться і живе в США і мама спокійно відпустила її, намагаючись відвідувати при будь-якій можливості.
"Їм не подобається ця публічність! І були у Соні кілька разів в коментарях люди, які писали їй негатив, і вона каже: "Мамо, як ти все це витримуєш?!" - поділилася співачка.
Віра Брежнєва зі старшою дочкою Сонею виглядають як сестри (фото: instagram.com/ververa)