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Вере Брежневой стало плохо во время парения в воздухе на тросах

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Четверг 16 декабря 2021 13:20
Вере Брежневой стало плохо во время парения в воздухе на тросах Вера Брежнева (фото: detali.agency)
Автор: Юлия Бойко

Вера Брежнева показала долгожданное видео на свою песню "Тихо". В клипе можно увидеть неземные декорации, левитацию в открытом космосе и чувственный образ звезды.

В видео героиня Веры прилетает на космическом корабле на неизведанную планету, где остается в полном одиночестве: наедине со своими мыслями и волшебством вокруг.

Вере Брежневой стало плохо во время парения в воздухе на тросах

Вера Брежнева в клипе "Тихо" (фото: detali.agency)

К слову, в период 25-часовой съемки видео Брежневой довелось пройти сверхсложные испытания.

Ближе к концу смены случился момент, который и вовсе заставил переживать всю режиссерскую группу: певице стало плохо во время парения в воздухе на специальных тросах.

Вере Брежневой стало плохо во время парения в воздухе на тросах

Вера Брежнева в клипе "Тихо" (фото: detali.agency)

"Это был примерно 20 час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и, все-таки, снять идеально, как мы планировали", - поделилась Брежнева.

Вере Брежневой стало плохо во время парения в воздухе на тросах

Вера Брежнева в клипе "Тихо" (фото: detali.agency)

Артистка добавила, что ее новый клип - это аллегория космического одиночества.

"Сложно осознать насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но, если в наших сердцах есть любовь - мы не одни", - отметила она.

Напомним, ранее Вера Брежнева подразнила пикантным видео топлес в душе.

Также певица раскрыла секреты здоровья и цветущего внешнего вида.

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Вера Брежнева
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