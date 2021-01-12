Вернулась в детство: Ирина Билык поразила сеть схожестью с Алиной Гросу

Ирина Билык недавно показала, как провожает со своими детьми 2020-й год. Певица запостила снимок в ярком розовом пуховике, желто-салатовая шапка и меховая сумка дополнили образ певицы.

Ирина фотографирует свою семью - старшего сына с его девушкой и младшего сына. Все они позируют на веселой новогодней локации.

А теперь Ирина, видимо, и сама решила вспомнить детство. При помощи приложения Билык вернулась в свои юные годы и... стала копией Алины Гросу. Это отметили фанаты под коротким роликом.

Ирина Билык (видео: instagram.com/bilyk_iryna)

Увидела схожесть с Алиной Гросу

Схожа на Гросу

Реально похожа на маленькую Алинку

Алина и Ирина

Алина Гросу и Ирина Билык (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Билык недавно устроила среди фанатов опрос в своем микроблоге, она спросила, кто готов стать счастливым и удивила своим предложением