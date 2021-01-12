Повернулася в дитинство: Ірина Білик вразила мережу схожістю з Аліною Гросу

Ірина Білик нещодавно показала, як проводжає зі своїми дітьми 2020-й рік. Співачка запостила знімок в яскравому рожевому пуховику, жовто-салатовий шапка і хутряна сумка доповнили образ співачки.

Ірина фотографує свою сім'ю - зтаршего сина з його дівчиною і молодшого сина. Всі вони позують на веселої новорічної локації.

А тепер Ірина, мабуть, і сама вирішила згадати дитинство. За допомогою програми Білик повернулася в свої юні роки і... стала копією Аліни Гросу. Це відзначили фанати під коротким роликом.

Ірина Білик (відео: instagram.com/bilyk_iryna)

Побачила схожість з Аліною Гросу

Схожа на Гросу

Реально схожа на маленьку Алінку

Аліна та Ірина

Аліна Гросу та Ірина Білик (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що Білик нещодавно влаштувала серед фанатів опитування в своєму мікроблозі, вона запитала, хто готовий стати щасливим і здивувала своєю пропозицією