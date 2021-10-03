Голова в облаках: Катя Осадчая улетела в первую командировку после рождения младшего сына

Осадчая позировала на балконе своего номера с красивым видом на осенний пейзаж.

На ведущей - белая блузка и черные спортивные брюки с красными лампасами. Волосы Кати собраны в аккуратный пучок сзади, а на лице - эффектный макияж. На фото облака красиво обрамляют голову звезды - будто шляпка.

Теледива отметила, что теперь ей приходится все успевать за один день, чтобы вовремя вернуться к маленькому сыночку.

"Голова в хмарах. Два місяці без відряджень. Повернулася до польотів, але в нових умовах, як все встигнути за день і повернутися до молодшого", - написала Осадчая.

В сториз она также показала кадр с работы на мероприятии - на нем Катя в роскошном атласном платье изумрудного цвета берет интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Катя Осадчая показала кадры с первой командировки после рождения третьего ребенка (фото: instagram.com/kosadcha)

Фолловерам очень понравилось теплое фото Осадчей и они оставили ей душевные отзывы и пожелания все успевать.