Голова в хмарах: Катя Осадча полетіла в перше відрядження після народження молодшого сина

Осадча позувала на балконі свого номера з красивим видом на осінній пейзаж.

На ведучій - біла блузка і чорні спортивні штани з червоними лампасами. Волосся Каті зібране в акуратний пучок ззаду, а на обличчі - ефектний макіяж. На фото хмари красиво обрамляють голову зірки - ніби капелюшок.

Теледіва зазначила, що тепер їй доводиться все встигати за один день, щоб вчасно повернутися до маленького синочка.

"Голова в хмарах. Два місяці без відряджень. Повернулася до польотів, але в нових умовах, як все встигнути за день і повернутися до молодшого", - написала Осадча.

У сторіз вона також показала кадр з роботи на заході - на ньому Катя в розкішній атласній сукні смарагдового кольору бере інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

Катя Осадча показала кадри з першого відрядження після народження третьої дитини (фото: instagram.com/kosadcha)

Фоловерам дуже сподобалося тепле фото Осадчої і вони залишили їй душевні відгуки та побажання все встигати.