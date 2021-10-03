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Голова в хмарах: Катя Осадча полетіла в перше відрядження після народження молодшого сина

Автор: Марина Настевич

Після народження третього сина телеведуча Катя Осадча не стала засиджуватися в декреті і дуже швидко повернулася до роботи, а також змогла скинути зайві кілограми. А через два місяці після пологів вже навіть вирушила в перше відрядження, залишивши малюка вдома.

Знімком з робочої поїздки в Прикарпаття зірка поділилася в Instagram.

Осадча позувала на балконі свого номера з красивим видом на осінній пейзаж.

На ведучій - біла блузка і чорні спортивні штани з червоними лампасами. Волосся Каті зібране в акуратний пучок ззаду, а на обличчі - ефектний макіяж. На фото хмари красиво обрамляють голову зірки - ніби капелюшок.

Теледіва зазначила, що тепер їй доводиться все встигати за один день, щоб вчасно повернутися до маленького синочка.

"Голова в хмарах. Два місяці без відряджень. Повернулася до польотів, але в нових умовах, як все встигнути за день і повернутися до молодшого", - написала Осадча.

У сторіз вона також показала кадр з роботи на заході - на ньому Катя в розкішній атласній сукні смарагдового кольору бере інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

Катя Осадча показала кадри з першого відрядження після народження третьої дитини (фото: instagram.com/kosadcha)

Фоловерам дуже сподобалося тепле фото Осадчої і вони залишили їй душевні відгуки та побажання все встигати.

  • Катенька, ви як завжди, розкішна і красива!!! А природа навколо Вас, як душа добра і щаслива!
  • Катя, ти все встигнеш. Яким чином, то інша справа. Ти класна!
  • Мило
  • Дуже красиве фото
  • Яка ж красива і неймовірно тепла
  • Ну такого капелюшка у вас точно ще не було
  • Хай все встигається!

Нагадаємо, раніше Катя Осадча зворушила рідкісними фото зі старшим сином-іменинником - Іллі виповнилося 19 років.

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Катя Осадча