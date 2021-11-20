Не верю, что ты моя: Стоянов и Кухар покорили стильным совместным выходом

Так, прима-балерина и судья "Танцев со звездами" выбрала эффектный серый комбинезон, который подчеркнул ее хрупкую фигуру. Она дополнила аутфит черными ботинками и такого же цвета сумочкой через плечо - при этом аксессуар был от LV. Волосы звезда оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

Стоянов же был в классическом темно-синем костюме и белой рубашке. Александр выложил совместный кадр с женой и посвятил ей строчки из песни.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе вышли в свет (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Ты носишь Louis, Louis, Louis, Louis,

Иди сюда я тебя поцелую,

Ты сногсшибательная!

Не верю сам, что ты моя.



По случайной случайности услышал сегодня этот трек и он показался мне очень символичным, учитывая то, что мы вчера поздравляли #louisvuitton с 15-летием в Украине!" - написал танцовщик.

Екатерина тоже показала фото с мероприятия и рассказала о своем отношении к моде.

Екатерина Кухар рассказала, что выбирает для своего гардероба (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Мода в моей жизни - это квинтэссенция трендов и собственного неизменного стиля, который соответствует моему образу жизни и оттенкам разных настроений. Мир трендов меняется и дополняется по 4 раза в год, может быть абсолютно разным - вызывать противоречия или влюблять с первого раза и оставаться на года в моем гардеробе. Конечно, я оставляю в своей жизни место для импульсивных девичьих хотелок, которые подымают мне настроение и радуют! Но чаще отдаю предпочтение тем предметам гардероба, которые идеально впишутся в его разнообразие и дополнят его", - поделилась Кухар.